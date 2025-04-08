Вашингтонский вокзал украсили баннерами с Овечкиным в честь его рекорда

На вокзале Union Station в Вашингтоне развешены баннеры в честь Александра Овечкина. Они посвящены рекорду российского нападающего хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз», достигнутому накануне.

«На следующий день после рекорда россиянина (в Вашингтоне еще понедельник) на фасаде вокзала появились баннеры в честь Овечкина. Всего три штуки: по одному баннеру на буквы G, R и один — на цифру восемь, что символизирует The Gr8 („Великая восьмерка“). На каждом также изображен Овечкин», — сообщил корреспондент РИА Новости.

Овечкин побил рекорд Гретцки

Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу 6 апреля в игре против команды «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Благодаря этому он стал абсолютным рекордсменом лиги, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы. После забитого гола российский хоккеист отметил успех, эмоционально бросившись на лед.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что российский лидер Владимир Путин высоко ценит успехи Александра Овечкина. Рекорд спортсмена пробудил интерес к вещам с его автографом. Их начали распродавать по высоким ценам, достигающим двух миллионов рублей.