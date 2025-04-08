Budweiser отправил безалкогольное пиво 28 вратарям, которые не пропустили от Овечкина

Budweiser отправил пиво каждому вратарю в НХЛ, не пропустившему от Овечкина.

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Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).

Компания Budweiser Canada в рамках рекламной кампании безалкогольного продукта отправила по банке пива каждому из 28 вратарей, которые не пропустили после бросков капитана «Вашингтона».

На этикетке каждой банки написано: «Лучший снайпер всех времен не смог тебе забить».

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Фото с подарком опубликовал сыгравший 19 сезонов в НХЛ Кертис Джозеф – он отбил два броска Александра Овечкина.