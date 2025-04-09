Овечкин на тренировке повторил празднование рекордного гола под ликование фанатов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на открытой тренировке команды повторил празднование рекордного гола под ликование фанатов. Россиянин прокатился по льду на животе в центре площадки, а болельщики встретили это бурными овациями.

Напомним, в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин забросил единственную шайбу команды. Этот гол стал для него 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 встрече, записав в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».