Украинский хоккеист пожелал Овечкину оторванных ног

Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, оторвало ноги. Об этом пишет Sport.ru со ссылкой на украинские СМИ.

«Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится! Ну или он просто получит травму. Я понимаю — это спорт и спортивное достижение, все классно-круто. Но именно этот человек, лично по моему мнению, не заслуживает восхищения публики», — заявил Захарченко.

Ранее украинский портал Obozrevatel написал, что Овечкин встал на колени перед этническим украинцем Гретцки. Речь идет о видео, на которое попало празднование Овечкиным и другими спортсменами повторения рекорда канадского хоккеиста.

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6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд Гретцки по этому показателю (894).