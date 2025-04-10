Уилсон рассказал, как рекорд Овечкина влияет на «Вашингтон»

Нападающий Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, как рекорд российского форварда Александра Овечкина повлиял на команду.

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«Думаю, рекорд пришёлся как раз вовремя. Это была историческая неделя, которую мы все будем помнить всю жизнь. У нас есть несколько дней, чтобы по-настоящему отпраздновать это достижение Овечкина вместе и всё осознать. А потом — отличный шанс сосредоточиться, перезагрузиться и подготовиться к плей-офф. Вся эта энергия сейчас — это хорошо, она создаёт атмосферу плей-офф вокруг нас, благодаря тому, что сделал Овечкин. Это особенное время, и мы обязательно сосредоточимся, чтобы быть на пике формы в самый важный момент сезона», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Россиян обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.