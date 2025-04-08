Кучеров повторил достижение Гретцки в НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил достижение канадца Уэйна Гретцки в лиге. Он три сезона подряд делает 80 голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ.

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8 апреля «Тампа» обыграла «Рейнджерс». Встреча, которая проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Единственную шайбу в составе «Рейнджерс» забросил Мика Зибанежад. У «Тампы» отличились Никита Кучеров, Янни Гурд, Брэйден Поинт (дважды) и Брэндон Хэгел.

Помимо заброшенной шайбы, в активе российского нападающего Кучерова две голевых передачи.

Также помимо Кучерова и Гретцки (1979-1992), подобного достижения добивались Бобби Орр (1969-1972) и Пол Коффи (1983-1986).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.