Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Александр Овечкин и сборная России по хоккею имеют хорошие шансы сыграть на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Его слова приводит ТАСС.

«Похоже, что будем играть, потому что президенты ведущих зимних международных федераций хотят нашего участия», — заявил Тарпищев.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет. Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.