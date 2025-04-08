Тренер «Тампы» предсказал включение Кучерова в Зал хоккейной славы

Главный тренер «Тампы» Джон Купер назвал нападающего команды Никиту Кучерова особенным игроком, а также выразил уверенность, что россиянин войдет в Зал хоккейной славы в Торонто.

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В понедельник «Тампа» на выезде обыграла «Нью‑Йорк Рейнджерс» (5:1), Кучеров забросил шайбу и отдал две результативных передачи. Он стал четвертым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим сделать 80 или более передач в трех сезонах подряд. Ранее это удавалось Бобби Орру, Полу Коффи и Уэйну Гретцки.

— Каждый год вы чему‑то удивляетесь, а это просто еще одно потрясающее достижение в карьере хоккеиста, который, вероятно, войдет в Зал славы. Не стоит недооценивать Кучерова, потому что он особенный, особенный игрок, — сказал Купер, слова которого приводит сайт НХЛ.

Кучеров в 73 матчах текущего сезона набрал 115 очков (34 шайбы + 81 передача). Россиянин делит первое место в списке лучших бомбардиров «регулярки» с Натаном МакКинноном из «Колорадо».