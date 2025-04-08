Хоккеист Грицюк объявил об уходе из СКА

Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Арсений Грицюк сообщил, что покидает петербургский СКА.

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Грицюк выступал за СКА с 2023 года, ранее 24‑летний форвард защищал цвета омского «Авангарда». Всего в КХЛ он провел 259 матчей и набрал 117 очков (82 шайбы и 95 результативных передач). СКА в воскресенье завершил борьбу за Кубок Гагарина.

— Петербург, спасибо за два года. Была классная атмосфера в коллективе и на арене. Не сомневаюсь, что Санкт‑Петербург ждут новые яркие победы! Армия болельщиков СКА, вы навсегда в моем сердце. Здесь я нашел второй дом, — написал Грицюк в социальной сети.

«Нью‑Джерси Дэвилз» выбрал Грицюка на драфте НХЛ‑2019 под общим 129‑м номером.