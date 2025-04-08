42 миллиона рублей ушло на благотворительность за голы Овечкина в этом сезоне

6 апреля произошло одно из самых ожидаемых спортивных событий для россиян: Александр Овечкин в ходе матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталс» забил рекордную 895-ю шайбу в НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.

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Каждая шайба Ови в этом сезоне была не только шагом на пути к рекорду, но и по-настоящему добрым делом.

«Безусловно, я рад этому достижению. Оставить такой след в истории хоккея — это большое счастье. Но что еще важнее, так это то, что мои забитые шайбы приносили не только спортивный результат, но и помогали людям. Рад, что за этот сезон вместе с ДоброFon получилось отправить 42 миллиона рублей на благотворительность», — поделился Овечкин.

Так, хоккеист и благотворительная программа перечисляли по миллиону в благотворительные фонды за каждый гол — всего 42 000 000 рублей. Помощь получили 42 организации, которые оказывают поддержку детям без родительской опеки, работают с тяжелобольными пациентами и их семьями, а также вовлекают людей в спорт. Среди них: «Люди-маяки», «Счастье дарить счастье», «Особенные дети», «Синдром любви», «Вместе-легко» и многие другие.