Владелец «Вашингтона» назвал условие Овечкина для продления контракта с командой

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис назвал условие нападающего и капитана команды Александра Овечкина для продления контракта в 2021 году. Его слова приводятся на сайте лиги.

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Леонсис вспомнил, что Овечкин просил построить сильную команду.

«Если у нас будет сильная команда, все остальное приложится само собой. Я не хочу быть парнем, который бьет рекорды, играя в четвертом звене и выходя в большинстве», — заявил тогда Овечкин.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого НХЛ сделала прогноз на срок, когда рекорд Овечкина будет побит. В лиге посчитали, что это может случиться в сезоне-2034/2035.