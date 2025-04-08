Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что российский форвард столичного клуба Александр Овечкин отклонил приглашения на американские ТВ-шоу после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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