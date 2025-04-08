Песков заявил, что конкретики по проведению матча сборных, состоящих из игроков КХЛ и НХЛ, пока нет

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретики по организации матча сборных, состоящих из игроков КХЛ и НХЛ, а сама идея гипотетическая, поэтому ее нельзя критиковать.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между сборными, состоящими из игроков КХЛ и НХЛ.