Песков заявил, что конкретики по проведению матча сборных, состоящих из игроков КХЛ и НХЛ, пока нет
Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретики по организации матча сборных, состоящих из игроков КХЛ и НХЛ, а сама идея гипотетическая, поэтому ее нельзя критиковать.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между сборными, состоящими из игроков КХЛ и НХЛ.
— Послушайте, идея чисто гипотетическая была высказана. Никакой конкретики нет. Как можно критиковать то, чего нет? Всегда кто‑то что‑то критикует. Давайте оставим им эту возможность, — приводит слова Пескова РИА Новости.