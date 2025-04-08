Владелец «Вашингтона» рассказал, в каком случае Овечкин был готов покинуть команду

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, в каком случае Александр Овечкин мог покинуть команду.

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Овечкину 39 лет, он выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года. В воскресном матче против «Нью‑Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895‑ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ и превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894).

— Алекс был последовательным и прямолинейным. У меня никогда не было жесткого разговора с ним. Он никогда не просил, чтобы его обменяли. Он никогда не говорил: «Увольте этого тренера». Когда он вел переговоры по своему нынешнему пятилетнему контракту в 2021 году, единственное, что он сказал: «Вы должны пообещать мне, что у нас будет отличная команда. Если у нас будет отличная команда, все остальное само собой сложится. Я не хочу быть парнем, который бьет рекорды, играет в четвертом звене и выходит в большинстве. Я уйду. Я завершу карьеру, — приводит слова Леонсиса сайт НХЛ.

С учетом плей‑офф у Овечкина 967 голов в НХЛ, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).