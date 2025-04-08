Украинский вратарь Эдуард Захарченко вряд ли понесет наказание от спортивного сообщества за оскорбительные высказывания в адрес российского хоккеиста Александра Овечкина, но «его накажет жизнь». Об этом «Аргументам и фактам» заявил депутат Госдумы РФ Андрей Колесник.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ранее побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Комментируя это достижение, Захарченко заявил, что российский хоккеист не достоин мирового восхищения и выразил надежду, что Овечкину «ноги оторвет и у него ничего не получится».

По мнению Госдумы России Андрея Колесника, высказывание Захарченко продиктовано завистью.

«Овечкин его в узел завяжет, если будет надо. Причем одной рукой это сделает. Никто его там наказывать не должен, его жизнь накажет. Да и вообще, обращать на всякого внимание. Есть русская поговорка: "Кошке нет дела до того, о чем шепчутся за ее спиной мыши"», - подчеркнул парламентарий.

Андрей Колесник подчеркнул, что ни к чему тратить эмоции на «завистливое чучело».