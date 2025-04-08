«Металлург» рассматривает возможность увольнения Разина

«Металлург» допускает возможность увольнения Андрея Разина.

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Уральский клуб занял третье место в Восточной конференции в этом сезоне и уступил «Авангарду» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне «Металлург» во главе с Андреем Разиным стал чемпионом.