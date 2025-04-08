«Металлург» рассматривает возможность увольнения Разина (Михаил Зислис)
«Металлург» допускает возможность увольнения Андрея Разина.
Уральский клуб занял третье место в Восточной конференции в этом сезоне и уступил «Авангарду» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.
В прошлом сезоне «Металлург» во главе с Андреем Разиным стал чемпионом.
«По «Металлургу», насколько я слышал, есть вопросы к Разину. У него контракт на год, но никто не мешает его расторгнуть. Для меня это удивительно. Удивлен, что такие слухи ходят. Да, [Разина] могут убрать. Не понимаю, с чего это началось и какие причины. Последние два-три дня несколько человек мне сказали – да. Они на неделе должны встречаться, что-то обсуждать. Такой вариант существует. Внутри люди разбираются – что и как дальше. То, что делал Разин, кое-кого не устраивает. Вот так я понял», – сказал журналист Михаил Зислис.