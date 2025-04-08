Названы перспективы покинувшего СКА хоккеиста в НХЛ

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин заявил, что покинувшему клуб Арсению Грицюку может быть сложно в «Нью-Джерси».

Его слова приводит «Советский спорт».

«Трудно оценить, насколько он готов к переезду, на какую роль он туда едет. В первые два звена объективно попасть может быть сложно, а если это будет фарм-клуб, то тогда решение о переезде не очень правильное», — заявил Рыбин.

8 апреля Грицюк объявил об уходе из СКА.

Контракт игрока с клубом истекает в конце мая. В прошедшем сезоне Грицюк набрал 49 (18+31) очков за 54 матча.

6 апреля СКА вылетел из Кубка Гагарина.

Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Эта победа стала четвертой в серии для «Динамо» — они выиграли со счетом 4:2.