Депутат Миронов обратился к Путину с предложением представить Овечкина к госнаграде

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением представить российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к государственной награде.

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Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Прошу Вас рассмотреть вопрос государственного награждения Александра Овечкина», — сказано в письме.

В обращении Миронов отметил, что выдающийся рекорд Александра Овечкина стал ярким событием в мире спорта и, безусловно, вызвал чувство гордости у российских болельщиков хоккея.