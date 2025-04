Кинопоиск награждает новорожденных в честь рекорда Александра Овечкина

В честь исторического достижения хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб, Кинопоиск решил поздравить всех новорожденных в Москве - родном городе хоккеиста.

Все дети, появившиеся на свет 6 апреля 2025 года, получат подарочный набор, в который входят пинетки ручной вязки в виде хоккейных коньков и соска с улыбкой Овечкина.

"Пример Овечкина - это символ упорства и стремления к победе. Мы надеемся, что этот подарок станет не только приятным сюрпризом для родителей, но и напоминанием о том, что каждый из нас способен на великие достижения. Мы рады поддержать новое поколение маленьких болельщиков и вдохновить их следовать за своими мечтами" - рассказал Борис Кочкин, руководитель группы маркетинга спорта на Кинопоиске.

Для получения подарочного набора необходимо заполнить форму обратной связи на сайте проекта.

Тем временем

Яндекс зафиксировал значительный рост интереса к Александру Овечкину у жителей России в начале апреля - это прежде всего связано с тем, что он стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Тренд заметили аналитики Яндекса.

Согласно данным поисковой системы, количество запросов об Александре Овечкине резко выросло 5 апреля и достигло пика 6 апреля. В воскресенье о хоккеисте задали более 600 тысяч запросов. Это примерно в 25 раз больше, чем в среднем в первые три месяца текущего года.

В каждом городе страны интерес к Овечкину проявляется по-своему. Среди городов-миллионников чаще всего о хоккеисте спрашивали в Москве, Омске и Казани, реже - в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Анализ поисковых запросов в день рекорда показал, что около трети из них прямо связаны с его спортивной карьерой. Например, пользователи искали запись его гола на игре с "Каролиной", интересовались его актуальной статистикой, а также продажами джерси за всю его карьеру в сравнении с канадским хоккеистом Кросби. При этом каждый четвертый из них так или иначе был связан с его рекордом: пользователи спрашивали, сколько у Овечкина осталось шайб до результатов Гретцки, побьет ли он этот рекорд, и какой у него текущий рекорд в НХЛ. Кроме того, пользователи интересовались биографией спортсмена - его возрастом, информацией о жене и отце хоккеиста.

Среди запросов об Александре Овечкине встречались и необычные. Например, что произойдет, когда хоккеист побьет рекорд Гретцки и что послужит этому причиной, а также - когда об этом начали говорить впервые. Были и более личные запросы - в какой ресторан в Вашингтоне ходит Овечкин, в каком году ему выбили зуб, и на каком транспорте он передвигается в США.

Кстати

Яндекс Книги выпустил аудиокнигу "Все шайбы Овечкина", посвященную рекорду хоккеиста по голам в НХЛ. В ней вместо традиционных овечек можно посчитать 895 голов Овечкина, чтобы расслабиться перед сном. Аудиокнигу озвучил актер дубляжа Александр Хошабаев, известный по ролям в видеоиграх The Last of Us, Call of Duty, FIFA и по озвучиванию аудиоверсий произведений классиков мировой литературы.

Яндекс Музыка интегрировала хоккейное поле и шайбу в свой логотип. При нажатии на логотип открывается аудиоверсия книги Игоря Рабинера "Александр Овечкин. Авторизованная биография".