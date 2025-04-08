Рендулич ответил на критику главного тренера «Металлурга» Разина в свой адрес

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Борна Рендулич отреагировал на критику главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина, заявившего, что хорватский хоккеист не тянет игры уровня плей-офф КХЛ.

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Рендулич не принимал участия в серии первого раунда с «Авангардом».

«Мне показали, что обо мне сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. Хорошо, что наши дороги расходятся. Желаю магнитогорскому клубу всего хорошего в будущем, а себе — такого же продолжения карьеры, как у Скотта Уилсона», – сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, хоккеист был выменян из СКА на форварда Павла Акользина. Всего в КХЛ 33-летний Рендулич провёл 176 матчей, в которых набрал 90 очков — забросил 43 шайбы и отдал 47 результативных передач. 32-летний Уилсон в прошлом сезоне перешёл из «Металлурга» в «Салават Юлаев». Всего на счету Уилсона 111 (58+53) очков в 175 встречах — из них 69 (40+29) очков в 104 матчах за «Витязь», 7 (4+3) очков в 30 матчах за «Металлург» и 33 (12+21) очка в 36 матчах за «Салават Юлаев».