Сборная Армении представила форму для первого за 15 лет участия на ЧМ – в 4-м дивизионе. Турнир пройдет в Ереване
Сборная Армении презентовала форму для участия в чемпионате мира.
Команда выступит на турнире в четвертом дивизионе, который пройдет с 13 по 19 апреля в Ереване.
В соревновании также примут участие сборные Ирана, Индонезии, Кувейта, Малайзии и Узбекистана.
© Соцсети
Сборная Армении впервые за 15 лет примет участие в чемпионате мира.
© Соцсети
В прошлый раз сборная Армении участвовала в чемпионате мира в 2010 году – в третьем дивизионе. Тогда турнир проходил в Ереване, после его завершения армянскую команду дисквалифицировали из-за участия игроков, не имеющих права выступать за сборную Армении. Команде было засчитано техническое поражение во всех матчах.