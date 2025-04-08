Сборная Армении представила форму для первого за 15 лет участия на ЧМ

Сборная Армении презентовала форму для участия в чемпионате мира.

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Команда выступит на турнире в четвертом дивизионе, который пройдет с 13 по 19 апреля в Ереване.

В соревновании также примут участие сборные Ирана, Индонезии, Кувейта, Малайзии и Узбекистана.

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Сборная Армении впервые за 15 лет примет участие в чемпионате мира.

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В прошлый раз сборная Армении участвовала в чемпионате мира в 2010 году – в третьем дивизионе. Тогда турнир проходил в Ереване, после его завершения армянскую команду дисквалифицировали из-за участия игроков, не имеющих права выступать за сборную Армении. Команде было засчитано техническое поражение во всех матчах.