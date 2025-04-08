Костомаров рассказал, когда может быть побит рекорд Овечкина

Российский фигурист Роман Костомаров поделился мнением о том, что рекорд Александра Овечкина по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не будет побит в ближайшие лет 100, передает Sport24.

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«Рекорд Овечкина — великое достижение великого спортсмена. Александр творит историю. Вряд ли рекорд Овечкина побьют в ближайшие лет сто. На нашем веку уж точно», — сказал Костомаров.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.