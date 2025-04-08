Агент Овечкина: злопыхателям не удастся затмить величие его рекорда

Глеб Чистяков, агент капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, отреагировал на призыв вратаря хоккейной сборной Украины Эдуарда Захарченко «оторвать ноги» российскому хоккеисту, передает NEWS.ru.

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«Величие и эпохальность этого достижения не смогут затмить никакие злопыхатели», — заявил Чистяков.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.