Лукашенко поздравил Овечкина, назвав его "нашим парнем"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает БелТА.

«Молодец. Наш парень, русский человек», — заявил политик. Он добавил, что рекорд Овечкина трудно будет превзойти.

Лукашенко также обратил внимание на реакцию Запада на достижение игрока. «Надо же, чтобы Саша Овечкин, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость», — добавил президент Белоруссии.

Ранее олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом. «Для меня человеческая жизнь важнее любого рекорда или карьеры любого спортсмена», — заявил чех.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».