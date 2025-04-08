Матч с рекордным голом Овечкина в США посмотрели 1,3 млн человек

Матч между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вашингтоном", в котором российский нападающий Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на американском телеканале TNT Sports посмотрели 1,3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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Средний просмотр на протяжении всей трансляции составил 905 тыс. человек, что является рекордом для игры регулярного чемпионата, не считая встреч в рамках "Зимней классики", которые проводятся на открытых стадионах.

39-летний Овечкин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Встреча завершилась победой "Айлендерс" со счетом 4:1.