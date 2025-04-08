"Салават Юлаев" стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Уфимский "Салават Юлаев" победил новосибирскую "Сибирь" по итогам серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Седьмая встреча противостояния, которая прошла в Уфе, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Ян (22-я минута) и Скотт Уилсон (31). У проигравших отличился Тэйлор Бек (41).

"Салават Юлаев" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3 и стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина. Ранее в 1/4 финала пробились победитель регулярного чемпионата ярославский "Локомотив", челябинский "Трактор", омский "Авангард", минское "Динамо", казанский "Ак Барс", московские "Динамо" и "Спартак".