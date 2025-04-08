"Вашингтон" наградит Овечкина за рекорд перед следующим матчем

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" наградит российского нападающего Александра Овечкина за рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах перед домашней игрой с "Каролиной". Об этом Овечкин рассказал в интервью Первому каналу.

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Встреча между "Вашингтоном" и "Каролиной" начнется 11 апреля в 02:30 мск.

"Прошло только два дня, у нас будет в четверг награждение, - сказал Овечкин в ответ на вопрос о том, что ему подарили за рекорд. - Самый главный подарок - это то, что мы это все сделали. Мы все счастливы, все живы-здоровы. Остальное - посмотрим".

6 апреля 39-летний Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 895 заброшенных шайб.