Пропустивший рекордную шайбу Овечкина вратарь раскрыл обстоятельства гола

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин на канале FONBET в YouTube раскрыл обстоятельства пропущенного гола от соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталс» в мате регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Вратарь отметил, что во время броска форварда ему перекрывали обзор трое хоккеистов.

«Я не видел шайбу. Я видел только, когда она из сетки вылетела и Овечкин в прыжке нырнул по синей линии», — заявил Сорокин.

Овечкин поразил ворота Сорокина 6 апреля, «Айлендерс» одержали победу со счетом 4:1. Гол стал для форварда «Кэпиталс» 895-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин обошел рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Ранее рекордный гол оценил Овечкин. По словам 39-летнего игрока, шайба получилась красивой.