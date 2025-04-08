Евгений Кузнецов расторг контракт со СКА

Нападающий Евгений Кузнецов покидает СКА из Санкт-Петербурга, за который выступал в нынешнем сезоне.

Руководство СКА и Кузнецов приняли решение расстаться. Стороны расторгли контракт, подписанный на четыре сезона.

В нынешнем чемпионате КХЛ Кузнецов принял участие в 39-ти матчах и набрал 37 очков. Часть матчей он пропустил из-за сотрясения мозга.

В плей-офф на счету Кузнецова три голевые передачи. СКА в первом раунде плей-офф проиграл московскому "Динамо".

Кузнецов ранее выступал в НХЛ за "Вашингтон" и "Каролину". Со столичной командой он завоевывал Кубок Стэнли.