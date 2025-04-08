Трамп назвал Овечкина «великим»

Президент США Дональд Трампа назвал российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина «великим хоккеистом» после того, как он установил новый рекорд по числу голов в Национальной хоккейной лиге. Его слова приводит РИА Новости.

«Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд», — сказал Трамп в Белом доме.

Напомним, что 6 апреля в гостевом матче «Вашингтон Кэпиталс» против «Нью-Йорк Айлендерс» российский нападающий забил свою 895-ю шайбу, тем самым побив рекорд канадца Уэйна Гретцки. Таким образом Овечкин стал единоличным рекордсменом НХЛ.

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил результаты хоккеиста и направил ему поздравление, в котором подчеркнул значимость этого события для спортивного сообщества.