Трамп назвал Овечкина великим после его рекорда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рекорд НХЛ, установленный российским хоккеистом Александром Овечкиным.

Дональд Трамп во вторник поздравил капитана "Вашингтона" с рекордной 895-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ.

В Белом доме глава США назвал россиянина великим.

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"Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд", - заявил Трамп.

Овечкин стал автором нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ в воскресенье. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое долгое время считалось вечным.