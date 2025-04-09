Сидни Кросби повторил необычный рекорд Яромира Ягра в НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного сезона с «Чикаго Блэкхоукс» забросил шайбу в большинстве.

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Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби набрал своё 142-е очко в апреле и повторил рекорд Яромира Ягра по данному показателю. Отметим, что у Сидни на достижение этого результата ушло 100 матчей, у Ягра — 124 встречи.

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:0.