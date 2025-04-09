«Ванкувер» установил уникальное достижение в истории НХЛ

Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс», обыгравший в гостях в овертайме «Даллас Старз» (6:5 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, установил уникальное достижение, которое ранее в истории лиги никогда не никому не удавалось совершить. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

© РИА Новости

По информации источника, «Ванкувер» стал первой командой в истории НХЛ, которая отыграла отставание в три шайбы за минуту до окончания встречи и одержала победу.

Напомним, в матче с «Далласом» канадская команда уступала со счетом 2:5 за минуту до окончания третьего периода, но перевернула встречу и забила победный гол в овертайме. Отличились Аату Рятю, Пиус Зутер (дубль). Победная шайба на счету Кифера Шервуда.

«Ванкувер» имеет в своем активе 85 очков и располагается на десятой строке в Западной конференции. Команду отделяют шесть очков от зоны плей-офф. «Даллас» находится на втором месте со 106 очками.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

\