The Athletic оценил, можно ли поставить Овечкина в один ряд с Гретцки, Хоу, Орром и Лемье

Журналист Джеймс Миртл в статье на сайте The Athletic оценил, можно ли поставить российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в один ряд с такими легендами НХЛ, как Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Бобби Орр и Марио Лемье.

© Чемпионат.com