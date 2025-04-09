Черкас: ветераны СКА хотели бы, чтобы Ротенберг продолжил работу

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Льву БОЧАРОВУ рассказал о значимости главного тренера СКА Романа Ротенберга для петербургского хоккея.

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Впервые за 15 лет СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Армейцы проиграли московскому «Динамо» (2-4 в серии).

– Что не получилось у СКА в плей-офф?

– Серия в общем то была очень хорошая. Самая интересная в этом плей-офф. По накалу можно сравнить «Авангард» с Магнитогорском. Всё было очень близко. Незасчитанный гол, к сожалению, в овертайме. Хотя в моём понимании это гол. Рабочий канадский гол. А что не получилось? До конца не выручили вратари: Заврагин и Плешков. Плешков очень хорошо подменил Заврагина. Но до конца его не хватило. Хотя играл он очень здорово.

– Стоит ли дать шанс Роману Ротенбергу на посту главного тренера СКА?

– Я бы очень хотел, чтобы Роман Борисович продолжал работать. Я плохо представляю его отсутствие. Почему? Потому что он растет как тренер и очень много делать для питерского хоккея. Полные трибуны. Мне иногда говорят: «Полные трибуны. Зритель сам приходит». Но когда я работал с Михайловым, «Ледовый» собирал 2-3 тысячи зрителей. А сейчас Питер живет хоккеем. Болельщикам нравится команда, нравится то, как работает Ротенберг. Да, бывает разное. Иногда что-то не получается. Но здесь нужно сделать правильные выводы и найти причины, что не получилось. Ещё недавно ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина, а сегодня тоже вылетел в первом раунде. Это же не значит, что там совсем все плохо. Нельзя при первой же неудаче делать такие выводы. Я знаю мнение ветеранов и большинства болельщиков. Все хотели бы, чтобы Роман Борисович продолжал работать и чтобы он доказал, что это было недоразумение в этом сезоне.

– Вы сказали про ветеранов. Не планируется новое письмо ветеранов СКА в поддержку Романа Ротенберга?

– Если это понадобится и руководство клуба попросит нас об этом, то мы это сделаем. Конечно, мы можем и сами это сделать. Но пока нет информации и Роман Борисович работает. Если понадобится поддержка ветеранов, я лично организую это. Я за то, чтобы Роман Борисович работал.

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. За это время главный тренер дважды выводил петербургских армейцев в финал Западной конференции плей-офф КХЛ.

Соглашение Ротенберга со СКА рассчитано до лета 2028 года.