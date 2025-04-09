Капитан московского "Динамо" Ожиганов сыграет в серии плей-офф КХЛ с "Ак Барсом"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Капитан московского "Динамо" защитник Игорь Ожиганов готов сыграть в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом". Об этом журналистам сообщил главный тренер столичной команды Алексей Кудашов.

Ожиганов провел на площадке одну смену в шестом матче серии первого раунда плей-офф с петербургским СКА (5:2), после чего на льду не появлялся. В пяти предыдущих встречах защитник забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

"Он готов, как и Кирилл Готовец, все будут. Там [у Ожиганова] была не травма, а спазм", - сказал Кудашов, отметив, что все игроки команды готовы сыграть в серии с "Ак Барсом".

Первый матч серии до четырех побед между "Динамо" и "Ак Барсом" состоится 12 апреля в Москве.