Рекорд нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является гордостью для всей России. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя канадского форварда Уэйна Гретцки.

"Тема российской мечты - важнейшая часть нашего культурного кода, и спорт его часть. Я приведу в пример вообще наши победы. Статистика с 1896 года - мы завоевали более 1800 медалей на Олимпийских играх, 14 раз наша страна возглавляла так называемый неофициальный медальный зачет, - сказал Дегтярев. - Привычка всегда болеть за наших, за Россию у нас в крови. Поэтому такая реакция на рекорд Овечкина. Злые языки говорят, что он играет за океаном. Но он является русским человеком, несет, как он относится к России. Он основатель Putin team, был хедлайнером этой команды".

"Он сказал: русские, мы сделали это. Лучше не скажешь. Любые рекорды, хоть в чемпионатах, хоть в Америке, это гордость для всей страны. И напротив, когда воспитанные Россией спортсмены меняют флаг, это вызывает горечь у людей. Это большая проблема", - добавил Дегтярев.