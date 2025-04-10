Дегтярев назвал рекорд Овечкина гордостью для всей страны

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Рекорд нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является гордостью для всей России. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Дегтярев назвал рекорд Овечкина гордостью для всей страны
© РИА Новости

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя канадского форварда Уэйна Гретцки.

"Тема российской мечты - важнейшая часть нашего культурного кода, и спорт его часть. Я приведу в пример вообще наши победы. Статистика с 1896 года - мы завоевали более 1800 медалей на Олимпийских играх, 14 раз наша страна возглавляла так называемый неофициальный медальный зачет, - сказал Дегтярев. - Привычка всегда болеть за наших, за Россию у нас в крови. Поэтому такая реакция на рекорд Овечкина. Злые языки говорят, что он играет за океаном. Но он является русским человеком, несет, как он относится к России. Он основатель Putin team, был хедлайнером этой команды".

"Он сказал: русские, мы сделали это. Лучше не скажешь. Любые рекорды, хоть в чемпионатах, хоть в Америке, это гордость для всей страны. И напротив, когда воспитанные Россией спортсмены меняют флаг, это вызывает горечь у людей. Это большая проблема", - добавил Дегтярев.

 

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