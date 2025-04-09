The Athletic отказался признавать Овечкина среди лучших игроков НХЛ

Журналист The Athletic Джеймс Миртл в своей колонке заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не входит в число четырех сильнейших игроков в истории.

По его словам, по разным показателям 39-летнего капитана «столичных» опережают Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Бобби Орр и Марио Лемье. Среди ключевых причин, по которым Овечкин не может конкурировать с вышеперечисленными игроками, Миртл называет отсутствие универсальности, демонстрацию голевых способностей преимущественно при игре в неравных составах, а также лишь одну победу в Кубке Стэнли.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.