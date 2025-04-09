«Это не мы решили, а СКА», – агент Кузнецова отреагировал на разрыв контракта

Спорт день за днем

Шуми Бабаев, агент нападающего СКА Евгения Кузнецова высказался об уходе игрока из петербургского клуба.

Агент Кузнецова отреагировал на разрыв контракта
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«Это решение клуба. У нас были ситуации, что мы прощались, чтобы уехать в НХЛ в середине сезона. Но сейчас это не наше решение. Пока ничего не могу прокомментировать», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

Кузнецов провел в СКА один сезон. В регулярном чемпионате КХЛ забросил 12 шайб и отдал 25 передач в 39-и встречах

Нападающий 10 лет провел в НХЛ, выступая за «Вашингтон» и «Каролину». Дважды брал золото чемпионата мира со сборной России.

СКА впервые за 15 лет вылетел из первого раунда Кубка Гагарина. Об отставке главного тренера Романа Ротенберга не было объявлено.

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