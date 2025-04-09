Овечкин посетил шоу «Пусть говорят» в онлайн-формате

Александр Овечкин посетил шоу «Пусть говорят» и получил подарки.

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Российский форвард «Вашингтона» в онлайн-формате принял участие в телепередаче, посвященной его рекорду по голам в НХЛ.

Один из гостей шоу, директор оренбургского молокозавода «Белое озеро» Руслан Сагитов, объявил, что дарит Овечкину буренку под номером 8895 по кличке Шайба.

Он также рассказал, что на заводе в честь рекорда сварили сыр в виде шайбы с черной оболочкой и грецким орехом внутри.

Александр со смехом отреагировал на эту информацию и поблагодарил Сагитова.