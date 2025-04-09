Защитник «Айлендерс» рассказал, что делает бросок Овечкина таким особенным

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов ответил на вопрос об особенности броска российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

© Чемпионат.com

— Почему все знают, что он 20 лет бросает с одного места и никто ничего не может сделать?

— Слушайте, он забивает и «пять на четыре», он забивает и «пять на пять». Он же не только там просто стоит и только оттуда шьёт, правильно? Он забивает отовсюду, он и с подправления недавно забивал, я видел несколько голов, и на пятаке закопал. Он всё равно не 99 % голов забивает из офиса. Он с вбрасывания забивает, ему выигрывают вбрасывание, ему нужна одна секунда, шайба уже в сетке, никто не может успеть.

— Короче, у него быстрый бросок?

— Супербыстрый и суперсильный, суперточный бросок, — сказал Романов на YouTube-канале FONBET.