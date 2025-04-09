Защитник «Айлендерс» рассказал про общение Овечкиным

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал про общение с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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— Сань, по Овечкину последнее, интересно, ты с ним лично знаком? Может быть, я не знаю, обменивались какими-то советами, опытом, или, может быть, какая-то интересная ситуация на льду была?

— Знаком, конечно же, не как друг, но знаком с ним, и советами, конечно, никакими не обменивались. Я с ним как бы не дружу, я просто его знаю, это, блин, великий гений хоккея. Но он постоянно привет моему деду (Зинэтуле Билялетдинову. – Прим. «Чемпионата») передаёт на вбрасывании, когда мы рядом встаём! Дед мой был первый тренер в его профессиональной карьере, он к нему очень уважительно относится, и мой дедушка уважительно относится к Саше Овечкину, — сказал Романов на YouTube-канале FONBET.