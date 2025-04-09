В «Ростове» предложили в честь Овечкина назвать улицу

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью «РБ Спорт» заявил, что в честь нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России могли бы воздвигнуть памятник или назвать улицу.

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По его словам, 39-летний форвард уже достиг в карьере многого, что заслуживает быть увековеченным.

«Александр — величайший хоккеист и великий человек. Знаете, ему можно все что угодно: улицы в честь него называть и памятники ставить. Это действительно великий человек, поэтому почему нет», — заявил Байрамян.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.