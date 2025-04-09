Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может принять участие в ближайшем матче с «Сан-Хосе», сообщает журналист Майкл Руссо в соцсети. Также в игре с «акулами» может состоятсья возвращение форварда Йоэля Эрикссона Эка. Оба хоккеиста отсутствовали продолжительное время из-за травм.

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Встреча состоится в ночь на 10 апреля и начнётся в 3:00 мск.

«Слышал, что если сегодняшняя тренировка пройдёт хорошо, то Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк могут сыграть в ближайшем матче с «Шаркс», — написал журналист в соцсети.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.

В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».