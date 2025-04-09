Тарасова надеется, что рекорд Овечкина откроет хоккеистам России путь на Олимпиаду

Положительный фон в мире вокруг рекорда Александра Овечкина способен повлиять на допуск сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Такое мнение ТАСС высказала Татьяна Тарасова - заслуженный тренер СССР, дочь хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

6 апреля 39-летний Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 895 заброшенных шайб.

"Все рады и счастливы, что Саша установил новый рекорд. Рада, что не только наш президент поздравил его, но и президент США Дональд Трамп. Это выдающийся результат труда человека, который посвятил себя спорту, а спорт любят все. Конечно, хотелось бы, чтобы общий положительный фон повлиял на допуск сборной России по хоккею, но сказать однозначно этого я не могу", - сказала Тарасова.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Международная федерация хоккея ожидает в апреле решения по участию сборной России в Олимпийских играх.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. Международный олимпийский комитет (МОК) пока сохраняет рекомендацию не допускать российских спортсменов до командных видов спорта даже в нейтральном статусе. 20 марта представительница Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана на пост президента МОК. Она вступит в должность 24 июня, до этого дня руководить комитетом продолжит немец Томас Бах.