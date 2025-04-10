Медведев перенес заседание совета директоров СКА

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев принял решение о переносе заседания совета директоров. По его словам, новая дата заседания — 28 мая.

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«Такое решение позволит членам совета директоров использовать анализ и впечатления от всех команд и матчей в плей‑офф Кубка Гагарина, а также предстоящих игр сборной России», — объяснил Медведев «Матч ТВ».

СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии. В регулярной части сезона петербуржцы заняли 7-е место в Западной Конференции.

Ранее сообщалось, что главного тренера Романа Ротенберга могут уволить.

Вчера Медведев называл другую дату — 18 апреля.