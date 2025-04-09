Демидов может дебютировать за «Монреаль» в матче с «Чикаго»

Российский нападающий Иван Демидов может дебютировать в НХЛ в составе «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс» 14 апреля, сообщает rg.org.

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Как отмечает издание, хоккеист вылетел из Москвы в Стамбул, в Турции Федотову предстоит завершить оформление документов, необходимых для въезда в Канаду. В материале говорится, что для выступления в НХЛ Демидову нужна рабочая виза.

Если не будет задержек, то Демидов прибудет в Торонто в пятницу, где встретится с представителями команды. Если же возникнут какие‑то проблемы, то он может вылететь в Монреаль.

«Монреаль» примет «Чикаго» в понедельник, 14 апреля. 11 апреля канадская команда сыграет на выезде с «Оттавой», 12‑го — с «Торонто».

Во вторник санкт‑петербургский СКА сообщил, что клуб и Демидов приняли совместное решение о том, что хоккеист присоединится к «Канадиенс» в текущем сезоне.

Демидов в сезоне‑2024/25 провел 71 матч за СКА и набрал 54 очка (22 шайбы и 32 результативные передачи). «Монреаль» выбрал россиянина на драфте НХЛ‑2024 под пятым номером.