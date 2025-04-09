Артюхин назвал трех претендентов на победу в Кубке Гагарина

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Львом БОЧАРОВЫМ назвал бело-голубых претендентом на победу в Кубке Гагарина.

© Спорт день за днем

В первом раунде плей-офф «Динамо» обыграло СКА (4-2 в серии). Соперником москвичей во втором раунде станет казанский «Ак Барс».

– «Динамо» очень правильно играло в серии со СКА. Видно, что выполняли тренерские установки. Один из критериев, почему они обыграли СКА: у них очень хорошая игра в неравных составах. Игра в меньшинстве и большинстве. Практически всегда хорошая реализация. Конечно, был матч, когда СКА сделал камбэк и возвращался в игру с 3:1. Но очень сложно психологически было преодолеть «Динамо». Но я бы не выделил «Динамо». Есть много команд. Казань очень хорошо играла. Да, конечно, «Динамо» – один из претендентов на Кубок Гагарина. Но еще есть «Трактор», «Авангард», – отметил Артюхин.

Победитель Кубка Гагарина станет известен не позднее 25 мая, когда состоится седьмой матч финала Кубка Гагарина.