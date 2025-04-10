Фетисов назвал хорошими шансы Овечкина получить приз "Билл Мастертон трофи"

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Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин имеет хорошие шансы для получения приза Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Билл Мастертон трофи". Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Фетисов оценил шансы Овечкина получить приз "Билл Мастертон трофи"
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9 апреля стало известно, что "Вашингтон" номинировал Овечкина на этот приз, который вручается игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. В качестве претендента на награду от каждой команды выдвигается по одному кандидату, после чего называют трех финалистов. Финалисты и победитель определяются голосованием членов профессиональной ассоциации хоккейных журналистов Северной Америки. Ранее никто из россиян не получал эту награду.

"Шансы на получение этого приза хорошие. Думаю, главный приз - это Кубок Стэнли, а все остальное вручается по итогам голосования, в том числе и игроков. Тем более такой приз - это уважение своих друзей по профессии. Не думаю, что что-то от этого поменяется, но, думаю, будет приятно Александру и тем, кто за него переживает и болеет", - сказал Фетисов.

Ранее чемпион мира и бывший защитник "Монреаля" Андрей Марков высказал ТАСС мнение, что Овечкин в нынешнем году достоин всех индивидуальных наград НХЛ.

 

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