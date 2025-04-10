Фетисов оценил шансы Овечкина получить приз "Билл Мастертон трофи"

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин имеет хорошие шансы для получения приза Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Билл Мастертон трофи". Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

9 апреля стало известно, что "Вашингтон" номинировал Овечкина на этот приз, который вручается игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. В качестве претендента на награду от каждой команды выдвигается по одному кандидату, после чего называют трех финалистов. Финалисты и победитель определяются голосованием членов профессиональной ассоциации хоккейных журналистов Северной Америки. Ранее никто из россиян не получал эту награду.

"Шансы на получение этого приза хорошие. Думаю, главный приз - это Кубок Стэнли, а все остальное вручается по итогам голосования, в том числе и игроков. Тем более такой приз - это уважение своих друзей по профессии. Не думаю, что что-то от этого поменяется, но, думаю, будет приятно Александру и тем, кто за него переживает и болеет", - сказал Фетисов.

Ранее чемпион мира и бывший защитник "Монреаля" Андрей Марков высказал ТАСС мнение, что Овечкин в нынешнем году достоин всех индивидуальных наград НХЛ.