Овечкин оценил церемонию в честь установления рекорда НХЛ

Российскому нападающему и капитану "Вашингтона" Александру Овечкину понравилась церемония, которая была проведена перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины", но после нее команде было трудно войти в игру. Такое мнение Овечкин высказал журналистам.

В ночь на пятницу "Вашингтон" со счетом 5:4 после серии буллитов в домашнем матче обыграл "Каролину". Овечкин отметился результативной передачей. На седьмой минуте первого периода при счете 1:0 в пользу "Каролины" состоялась драка, в которой приняли участие нападающий "Вашингтона" Брэндон Дьюхейм и защитник гостей Джейлен Чатфилд.

"Отличная церемония, было эмоционально, - сказал Овечкин. - Во время церемонии мы долго стояли на льду, после этого нам нужно было проснуться и войти в игру. Нас взбодрила драка, во втором периоде мы уже играли как обычно. Это большой момент для меня - видеть всех этих людей, которые пришли поддержать".

Ранее ТАСС сообщал, что во время церемонии, посвященной рекорду Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, президент по хоккейным операциям "Вашингтона" Брайан Маклеллан подарил российскому нападающему золотую клюшку. На церемонии присутствовали дети Овечкина, его мать олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, жена и тесть. Мини-копии золотых клюшек были подарены сыновьям Овечкина Сергею и Илье. Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис подарил Овечкину, его матери и жене часы. Также Овечкину презентовали скульптуру в виде шайбы с изображением игрока.

6 апреля Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина стало 895 заброшенных шайб.